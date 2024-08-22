Коробченко: Кадров не хватает в машиностроении, авиастроении и судостроении РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сильнее всего не хватает кадров в таких отраслях экономики Татарстана, как машиностроение, авиастроение и судостроение. Об этом заявил вице-премьер республики — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на расширенном заседании Совета Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Заседание состоялось на площадке Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Провел его Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По словам Олега Коробченко, потребность в подготовке кадров по отраслям промышленности республики на ближайшие семь лет оценивается в 58,8 тыс. человек. Речь идет о 33 тыс. квалифицированных рабочих, 14 тыс. специалистов среднего звена и 12 тыс. специалистов с высшим образованием.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В частности, на следующий год требуется подготовить для промышленности более 9 тыс. человек. Почти 80% требуемого персонала составляют рабочие и специалисты среднего звена. Специалисты с высшим образованием — это лишь пятая часть необходимых сотрудников, заметил докладчик.

При этом Коробченко констатировал, что кадровая обеспеченность зависит от созданных условий. Он счел необходимым строительство общежитий для размещения персонала при образовательных организациях и при заводах. Глава Минпромторга РТ упомянул положительные примеры «Алабуги-Политеха» и КАМАЗа.