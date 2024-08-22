Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Коэффициент изобретательской активности в РТ достиг наивысшего уровня за 4 года
В 2023 году коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок в расчете на 10 тыс. человек населения) в Татарстане составил 3,11 — самого высокого показателя за четыре года. Об этом рассказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на расширенном заседании Совета Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Заседание состоялось на площадке Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Провел его Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Всего, по словам Рифката Минниханова, в прошлом году жители республики подали 1382 заявки, из которых по 1081 были получены патенты. В связи с этим он указал на важность повышения патентной активности в Татарстане.
Президент Академии наук РТ также перечислил перспективные направления взаимодействия научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики.
В частности, это повышение эффективности взаимодействия в сфере высокотехнологического предпринимательства, развитие рынка интеллектуальной собственности, поддержка перспективных проектов промышленных предприятий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»