Коэффициент изобретательской активности в РТ достиг наивысшего уровня за 4 года

Рифкат Минниханов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2023 году коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок в расчете на 10 тыс. человек населения) в Татарстане составил 3,11 — самого высокого показателя за четыре года. Об этом рассказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на расширенном заседании Совета Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заседание состоялось на площадке Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Провел его Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Всего, по словам Рифката Минниханова, в прошлом году жители республики подали 1382 заявки, из которых по 1081 были получены патенты. В связи с этим он указал на важность повышения патентной активности в Татарстане.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Академии наук РТ также перечислил перспективные направления взаимодействия научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики.

В частности, это повышение эффективности взаимодействия в сфере высокотехнологического предпринимательства, развитие рынка интеллектуальной собственности, поддержка перспективных проектов промышленных предприятий.