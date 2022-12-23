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Ру Тат
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Официальная хроника
23 декабря 2022  14:13

Песошин принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщается на сайте Правительства. 

Песошин снял с елки две открытки. Так, девочка из Казани мечтает побывать в аквапарке, а юная жительница Челнов пожелала получить абонемент для занятий по плаванию.  

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во всероссийской акции принял участие и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он снял с елки две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря – три елочных шара.  

 

#Алексей Песошин
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