Песошин принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщается на сайте Правительства.

Песошин снял с елки две открытки. Так, девочка из Казани мечтает побывать в аквапарке, а юная жительница Челнов пожелала получить абонемент для занятий по плаванию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во всероссийской акции принял участие и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он снял с елки две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря – три елочных шара.