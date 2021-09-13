Песошин представил коллективу Минмолодежи Татарстана нового руководителя

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу Министерства по делам молодежи РТ нового руководителя. Возглавил молодежное ведомство Тимур Сулейманов, ранее занимавший пост первого замминистра.



Дамир Фаттахов, возглавлявший Минмолодежи с 2018 года, был назначен заместителем руководителя Росмолодежи. Песошин подчеркнул, что за время работы в должности министра Дамир Фаттахов показал себя как высокопрофессиональный руководитель, имеющий авторитет среди сотрудников, а также коллег из Кабмина и федерального центра.

«Один из индикаторов успешной работы — первое место в России в сфере реализации молодежной политики», — цитирует Песошина пресс-служба Президента РТ.

Он отметил, что на смену Фаттахову приходит хорошо известный в молодежных кругах человек, который прошел все ступени реализации молодежной политики.

«Особое внимание в работе нужно уделить раскрытию потенциала талантливой молодежи, ее социальной и профессиональной самореализации. Также важно предотвращение и профилактика негативных явлений в молодежной среде. Уверен, что Тимур Сулейманов достойно продолжит работу в решении поставленных задач», — сказал глава Правительства РТ, обещав новому министру оказать необходимую поддержку.

Фото: пресс-служба Президента РТ.