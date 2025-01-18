Песошин представил коллективу Минфина Татарстана нового руководителя

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня представил коллективу Министерства финансов РТ нового главу ведомства — Марата Файзрахманова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом назначил Марата Файзрахманова министром финансов региона вместо покинувшего этот пост Радика Гайзатуллина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Песошин поблагодарил Гайзатуллина за долгую и успешную деятельность в сфере финансов республики. «Спасибо вам за работу. Сделано многое, были привлечены серьезные средства, внедрялись инновации, проведена большая работа с крупными плательщиками», — отметил он.

Глава Правительства РТ также проинформировал, что экс-министр переходит на другую работу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Говоря о новом министре финансов, Песошин обратил внимание на его высокий профессионализм и опыт, а также поздравил с назначением.

После этого Гайзатуллин выступил с ответным словом, в котором поблагодарил коллектив за совместную работу. Он также выразил благодарность руководству Татарстана. «Всегда было понимание, выстраивалась слаженная работа», — заметил он.