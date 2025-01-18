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Песошин представил коллективу Минфина Татарстана нового руководителя
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня представил коллективу Министерства финансов РТ нового главу ведомства — Марата Файзрахманова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом назначил Марата Файзрахманова министром финансов региона вместо покинувшего этот пост Радика Гайзатуллина.
Песошин поблагодарил Гайзатуллина за долгую и успешную деятельность в сфере финансов республики. «Спасибо вам за работу. Сделано многое, были привлечены серьезные средства, внедрялись инновации, проведена большая работа с крупными плательщиками», — отметил он.
Глава Правительства РТ также проинформировал, что экс-министр переходит на другую работу.
Говоря о новом министре финансов, Песошин обратил внимание на его высокий профессионализм и опыт, а также поздравил с назначением.
После этого Гайзатуллин выступил с ответным словом, в котором поблагодарил коллектив за совместную работу. Он также выразил благодарность руководству Татарстана. «Всегда было понимание, выстраивалась слаженная работа», — заметил он.
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