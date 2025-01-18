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Политика 18 января 2025 08:18

Новым министром финансов Татарстана стал Марат Файзрахманов

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Новым министром финансов Татарстана стал Марат Файзрахманов
Марат Файзрахманов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радик Гайзатуллин покинул пост министра финансов Татарстана. Новым руководителем финансового ведомства стал Марат Файзрахманов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

О решении Радика Гайзатуллина завершить свою работу в качестве министра финансов республики было объявлено сегодня утром на традиционном еженедельном совещании в Кабинете Министров РТ. Там же Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».

Рустам Минниханов отметил высокие профессионализм Радика Гайзатуллина, который более 20 лет работал в системе Министерства финансов.

Сегодня же указом Раиса РТ Марат Файзрахманов был назначен министром финансов Республики Татарстан.

Файзрахманов Марат Джаудатович
Файзрахманов Марат Джаудатович
Министр финансов Республики Татарстан

Родился 18 мая 1973 года в селе Константиновка Высокогорского района ТАССР.

Окончил в 1995 году Казанский финансово-экономический институт, в 2005-м – Институт Госслужбы при Президенте РТ.

Свою трудовую деятельность начал в 1992 году электромехаником, электромонтером Казанской ГТС, с 1993 по 1995 был экономистом в объединении «Татплодоовощпром». С 1997 по 1998 год работал главным специалистом отдела по взысканию и реализации просроченной задолженности «Ак Барс» банка.

В 1998–1999 годах исполнял обязанности заместителя председателя правления Волжско-Камского акционерного банка. В 1999 году так же — директор Департамента по вопросам кредитования и работы с клиентами. С 1999 по 2000 город занимал должность директора Зеленодольского филиала «Ак Барс» банка.

4 года был председателем правления Волжско-Камского акционерного банка. С 2004 по 2007 год был директором Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

В мае 2007 назначен первым заместителем министра финансов – директором Департамента казначейства Республики Татарстан.

18 января 2025 года назначен министром финансов Республики Татарстан.

Кандидат экономических наук.
Заслуженный экономист РТ.
Имеет ряд поощрений и наград.

#Минфин РТ #радик гайзатуллин #назначения
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