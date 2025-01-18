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Новым министром финансов Татарстана стал Марат Файзрахманов
Радик Гайзатуллин покинул пост министра финансов Татарстана. Новым руководителем финансового ведомства стал Марат Файзрахманов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
О решении Радика Гайзатуллина завершить свою работу в качестве министра финансов республики было объявлено сегодня утром на традиционном еженедельном совещании в Кабинете Министров РТ. Там же Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».
Рустам Минниханов отметил высокие профессионализм Радика Гайзатуллина, который более 20 лет работал в системе Министерства финансов.
Сегодня же указом Раиса РТ Марат Файзрахманов был назначен министром финансов Республики Татарстан.
Родился 18 мая 1973 года в селе Константиновка Высокогорского района ТАССР.
Окончил в 1995 году Казанский финансово-экономический институт, в 2005-м – Институт Госслужбы при Президенте РТ.
Свою трудовую деятельность начал в 1992 году электромехаником, электромонтером Казанской ГТС, с 1993 по 1995 был экономистом в объединении «Татплодоовощпром». С 1997 по 1998 год работал главным специалистом отдела по взысканию и реализации просроченной задолженности «Ак Барс» банка.
В 1998–1999 годах исполнял обязанности заместителя председателя правления Волжско-Камского акционерного банка. В 1999 году так же — директор Департамента по вопросам кредитования и работы с клиентами. С 1999 по 2000 город занимал должность директора Зеленодольского филиала «Ак Барс» банка.
4 года был председателем правления Волжско-Камского акционерного банка. С 2004 по 2007 год был директором Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».
В мае 2007 назначен первым заместителем министра финансов – директором Департамента казначейства Республики Татарстан.
18 января 2025 года назначен министром финансов Республики Татарстан.
Кандидат экономических наук.
Заслуженный экономист РТ.
Имеет ряд поощрений и наград.
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