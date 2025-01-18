Новым министром финансов Татарстана стал Марат Файзрахманов

Марат Файзрахманов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радик Гайзатуллин покинул пост министра финансов Татарстана. Новым руководителем финансового ведомства стал Марат Файзрахманов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

О решении Радика Гайзатуллина завершить свою работу в качестве министра финансов республики было объявлено сегодня утром на традиционном еженедельном совещании в Кабинете Министров РТ. Там же Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».

Рустам Минниханов отметил высокие профессионализм Радика Гайзатуллина, который более 20 лет работал в системе Министерства финансов.

Сегодня же указом Раиса РТ Марат Файзрахманов был назначен министром финансов Республики Татарстан.