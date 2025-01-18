Минниханов наградил экс-министра финансов Татарстана Гайзатуллина орденом «Дуслык»

Экс-министр финансов Республики Татарстан

Родился 20 июля 1964 года в д.Новые Тинчали Буинского района Татарской АССР.

В 1985 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве».

Служил в рядах Советской Армии. С 1986 по 1988 год был главным бухгалтером колхоза «Маяк» Лаишевского района Татарской АССР. Затем несколько месяцев проработал ведущим специалистом по контрольно-ревизионной работе Лаишевского РАПО и главным бухгалтером агрофирмы «Бирюли». В 1999 пришел в Министерство финансов Республики Татарстан на должность начальника отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия. В 2000 году был назначен замминистра финансов РТ, в 2001 году – первым замминистра.

С июня 2002 по январь 2025 — министр финансов Республики Татарстан.

Доктор экономических наук.

Заслуженный экономист Российской Федерации и Республики Татарстан.

Награжден медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд». Имеет ряд государственных и республиканских наград.