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Песошин осмотрел обновленный Музей боевой славы в Алексеевском
Во время рабочей поездки в Алексеевский район Татарстана Премьер-министр РТ Алексей Песошин посетил в райцентре — поселке Алексеевское Музей боевой славы, где ранее состоялся капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Премьера сопровождал глава муниципалитета Сергей Демидов. У входа в музей гостей встретил танкист, Герой России Расим Баксиков, который является уроженцем села Билярск Алексеевского района. В одном из музейных залов в его честь установлены фотостенд и макет танка «Алеша», на котором он летом прошлого, 2023 года успешно участвовал в отражении наступления украинских сил.
Алексею Песошину рассказали, что после капремонта в здании появился зал на 20 мест для проведения мероприятий и культурно-образовательных занятий с молодежью (патриотической направленности). Имеется здесь и кабинет для научно-фондовой и исследовательской работы, сбора и обработки музейных предметов, оцифровки музейного фонда.
Основная экспозиция размещена на втором этаже. В зале Великой Отечественной войны выставлены подлинные предметы того времени, военная форма, фотоматериалы и документы, принадлежавшие участникам войны из Алексеевского района.
Отдельные экспозиции посвящены войне в Афганистане и специальной военной операции на Украине. Здесь также представлены обмундирование и предметы быта, установлены стенды с информацией об участниках боевых действий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Алексей Песошин открыл новый центр бадминтона в селе Лебяжье Алексеевского района.
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