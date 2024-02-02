Песошин осмотрел обновленный Музей боевой славы в Алексеевском

Во время рабочей поездки в Алексеевский район Татарстана Премьер-министр РТ Алексей Песошин посетил в райцентре — поселке Алексеевское Музей боевой славы, где ранее состоялся капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Премьера сопровождал глава муниципалитета Сергей Демидов. У входа в музей гостей встретил танкист, Герой России Расим Баксиков, который является уроженцем села Билярск Алексеевского района. В одном из музейных залов в его честь установлены фотостенд и макет танка «Алеша», на котором он летом прошлого, 2023 года успешно участвовал в отражении наступления украинских сил.

Алексею Песошину рассказали, что после капремонта в здании появился зал на 20 мест для проведения мероприятий и культурно-образовательных занятий с молодежью (патриотической направленности). Имеется здесь и кабинет для научно-фондовой и исследовательской работы, сбора и обработки музейных предметов, оцифровки музейного фонда.

Основная экспозиция размещена на втором этаже. В зале Великой Отечественной войны выставлены подлинные предметы того времени, военная форма, фотоматериалы и документы, принадлежавшие участникам войны из Алексеевского района.

Отдельные экспозиции посвящены войне в Афганистане и специальной военной операции на Украине. Здесь также представлены обмундирование и предметы быта, установлены стенды с информацией об участниках боевых действий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Алексей Песошин открыл новый центр бадминтона в селе Лебяжье Алексеевского района.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.