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Герой России Баксиков: Мы очень хотим видеть, что наша Родина живет спокойной жизнью
Герой России — старший лейтенант Расим Баксиков посетил прошедший в Казани гала-концерт зонального этапа XI ежегодного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». По просьбе организаторов он выступил с речью в завершение вечера.
«Всё, что мы сегодня здесь увидели (по крайней мере, пока то, что я увидел) — это потрясающе. Это не профессиональные актеры, не профессиональные артисты, это ребята из организаций, с предприятий. <…> Вы все, ребята, потрясающие», — оценил увиденное и услышанное на гала-концерте Герой России.
«Что хочу сказать. <…> До тех пор, пока такие ребята <…> создают нам свою атмосферу, свою культурную жизнь, нам — тем, кто за ленточкой находится, будет легче гораздо. Потому что мы очень хотим видеть, что наша Родина здесь живет спокойной жизнью, живет культурной жизнью», — подчеркнул Расим Баксиков.
Герой России пожелал участникам фестиваля успехов в профессиональной и культурной деятельности, их организациям — в профессиональной деятельности, высказал уверенность в победе и пообещал постараться приехать на Гран-при (его обладателя определят в декабре).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отгремел заключительный гала-концерт зонального этапа XI фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».
Старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит — один из членов экипажа танка с позывным «Дед Мороз» (сначала СМИ ошибочно приписали машине позывной «Алеша»), летом успешно участвовавшего в отражении наступления украинских сил. Все члены экипажа стали Героями России.
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