Герой России Расим Баксиков

Фото: kremlin.ru

Герой России — старший лейтенант Расим Баксиков посетил прошедший в Казани гала-концерт зонального этапа XI ежегодного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». По просьбе организаторов он выступил с речью в завершение вечера.

«Всё, что мы сегодня здесь увидели (по крайней мере, пока то, что я увидел) — это потрясающе. Это не профессиональные актеры, не профессиональные артисты, это ребята из организаций, с предприятий. <…> Вы все, ребята, потрясающие», — оценил увиденное и услышанное на гала-концерте Герой России.

«Что хочу сказать. <…> До тех пор, пока такие ребята <…> создают нам свою атмосферу, свою культурную жизнь, нам — тем, кто за ленточкой находится, будет легче гораздо. Потому что мы очень хотим видеть, что наша Родина здесь живет спокойной жизнью, живет культурной жизнью», — подчеркнул Расим Баксиков.

Герой России пожелал участникам фестиваля успехов в профессиональной и культурной деятельности, их организациям — в профессиональной деятельности, высказал уверенность в победе и пообещал постараться приехать на Гран-при (его обладателя определят в декабре).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отгремел заключительный гала-концерт зонального этапа XI фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

Старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит — один из членов экипажа танка с позывным «Дед Мороз» (сначала СМИ ошибочно приписали машине позывной «Алеша»), летом успешно участвовавшего в отражении наступления украинских сил. Все члены экипажа стали Героями России.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.