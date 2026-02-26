Песошин обратил внимание на нехватку кадров в больницах и школах Лениногорска

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В учреждениях здравоохранения и образования Лениногорского района Татарстана наблюдается нехватка кадров. На это обратил внимание Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая на отчетной сессии Совета муниципалитета, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«<...> современное оборудование не имеет значения без квалифицированного медицинского персонала. На итоговой коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан была отмечена неудовлетворительная ситуация с кадровым обеспечением медицинских учреждений вашего района», – подчеркнул Премьер.

При этом глава Кабмина РТ констатировал, что предпринимаемые меры поддержки еще не дали должного результата. Руководству Лениногорского района совместно с Минздравом республики следует активизировать работу по привлечению медицинских специалистов в учреждения здравоохранения, акцентировал он.

«Также прошу обратить внимание на обеспечение школ кадрами. На начало текущего учебного года по Лениногорскому району потребность в 43 учителях», – добавил он.

Отдельно Песошин остановился на том, что результаты ЕГЭ в Лениногорском районе по итогам предыдущего учебного года по всем основным предметам ниже среднереспубликанских значений, хотя район и входит в топ‑5 муниципалитетов по количеству стобалльников.

«Задача сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от школы, имел равные возможности для раскрытия потенциала и получения качественного образования», – заметил он.

