Песошин призвал власти Лениногорска активнее привлекать резидентов в промпарки

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти Лениногорского района Татарстана должны активнее привлекать резидентов в промышленные парки. Об этом на отчетной сессии Совета муниципалитета заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На территории муниципального образования функционируют три аккредитованные промышленные площадки и один агропромышленный парк, которые заполнены на 60%, напомнил глава Правительства региона.

«Необходимо активизировать работу по расширению производств действующих резидентов и привлечению новых. Уже принято решение о ежегодном выделении по 500 млн рублей на развитие инфраструктуры промпарков. По программе Министерства экономического развития России предусмотрено до 200 млн рублей на одну площадку на закупку оборудования», – подчеркнул он.

Пока же доля малого и среднего бизнеса в экономике Лениногорского района составляет 10% – это 34-е место среди муниципалитетов. Такая невысокая позиция объясняется в первую очередь большой долей в валовом территориальном продукте крупных предприятий, отметил Премьер-министр РТ.

Показатели развития предпринимательства на душу населения в районе также ниже среднереспубликанских. По числу субъектов МСП муниципалитет находится на 26-м месте.

Что же касается АПК, лениногорские аграрии по итогам 2025 года находятся на 31-м месте по Татарстану, по объему валовой продукции сельского хозяйства – на 29-м месте, по малым формам хозяйствования – на 25-м месте. «Район пока остается в зоне критики в сфере животноводства», – констатировал Песошин.

Помимо прочего, на 1 января 2026 года задолженность по налогам в консолидированный бюджет РТ по Лениногорскому району достигла 190 млн рублей (в целом по республике – 12,6 млрд рублей).

В связи с этим глава Кабинета Министров РТ попросил руководителя муниципалитета Марата Гирфанова и органы местного самоуправления взять на особый контроль вопрос исполнения налоговых обязательств как юридическими, так и физическими лицами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ВТП Лениногорского района Татарстана по итогам 2025 года приблизился к 136 млрд рублей. В муниципалитете зарегистрировано 2182 субъекта малого и среднего бизнеса, у 48 предприятий выручка превышает 100 млн рублей. Общее число занятых в МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составляет 12 146 человек. В трех частных аккредитованных промышленных парках и одном агропромышленном парке имеется 25 резидентов и 93 арендатора.