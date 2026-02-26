ВТП Лениногорского района Татарстана приблизился к 136 млрд рублей
Валовой территориальный продукт Лениногорского района Татарстана по итогам прошлого, 2025 года почти достиг 136 млрд рублей. Об этом рассказал глава муниципалитета Марат Гирфанов на отчетной сессии Совета района, сообщает пресс-служба муниципального образования.
Участие в отчетной сессии приняли Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.
Отгрузка продукции составила 31 млрд рублей, из которых 80% пришлось на нефтедобывающий сектор. Индекс промышленного производства достиг 101,4%. В рейтинге муниципальных образований РТ район поднялся на девять позиций, с 33‑го места на 24‑е, отметил докладчик.
В муниципалитете зарегистрировано 2182 субъекта малого и среднего бизнеса, у 48 предприятий выручка больше 100 млн рублей. Общее число занятых в МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, – 12 146 человек.
На территории района работают три частных аккредитованных промышленных парка и один агропромышленный парк, где предоставляются услуги «под ключ», налоговые льготы и поддержка компании «Татнефть». На этих площадках насчитывается 25 резидентов и 93 арендатора.
Валовой сбор зерна в прошлом году превысил 109 тыс. тонн, технических культур – 33 тыс. тонн. Ожидаемый объем валовой продукции агропромышленного комплекса – 4 млрд рублей, что составляет 133% к уровню 2024 года.
Лениногорская птицефабрика реализует проект по выращиванию индейки. Инвестиции равняются 1,9 млрд рублей, поголовье уже достигло 180 тыс. голов. При этом планируется выйти на мощность 220 тыс. голов и 7 тыс. тонн мяса в год, что сделает птицефабрику шестой по объему в России.
По оценке Минстроя России, в прошлом году Лениногорск стал вторым среди средних городов Татарстана по индексу качества городской среды. На благоустройство, ремонт домов, дорог и социальных объектов в 2025-м было направлено более 3 млрд рублей. Отремонтировано 18 дворов и 20 многоквартирных домов.
В текущем году финансирование из республиканского бюджета должно увеличиться до 3,6 млрд рублей. В частности, запланировано обновление 19 дворовых территорий по программе «Наш двор» и капитальный ремонт 20 многоквартирных домов.
Для реализации текущих проектов Лениногорскому району требуется более 660 квалифицированных специалистов. В центре занятости открыто 322 вакансии, число зарегистрированных безработных не превышает 46 человек, что означает рекордно низкий уровень безработицы.
Приоритетом является развитие профессионального образования. Нефтяной техникум, политехнический и педагогический колледжи, филиал КНИТУ-КАИ готовят кадры, необходимые району, перечислил глава муниципалитета.