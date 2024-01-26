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Песошин назвал одну из ключевых задач обеспечения технологического суверенитета России
Одна из главных задач обеспечения технологического суверенитета России — это создание и развитие проектов в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники. Об этом Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сказал на заседании попечительского совета КНИТУ им.А.Н.Туполева — КАИ, которое прошло в НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко в Казани.
«Создание и развитие проектов в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники — одна из ключевых задач обеспечения технологического суверенитета страны», — подчеркнул Премьер-министр.
Он отметил, что вуз в конце 2023 года выиграл федеральный конкурс на оказание господдержки для создания передовой инженерной школы «Комплексная авиационная инженерия», в рамках которой университет займется подготовкой специалистов в сфере микроэлектроники.
Песошин добавил, что в республике сформирован кластер микроэлектроники, куда входят НПО «Радиоэлектроника», заводы «Радиоприбор» в Казани и Альметьевске, ICL, проекты в Иннополисе и другие. По словам Премьера, важную роль в работе кластера должно сыграть тесное взаимодействие вузов республики и предприятий.
«Мы с вами должны сделать всё для обеспечения работодателей востребованными специалистами», — цитирует Песошина пресс-служба Раиса РТ.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. 14 сентября 2023-го он подписал соответствующий указ. О необходимости достигнуть технологического суверенитета России не раз говорил Президент Владимир Путин. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с главой государства рассказал о создании «уникального закона» о технологическом суверенитете.
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