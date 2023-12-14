Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: «Главное для России – это укрепление суверенитета»
Президент Владимир Путин во время прямой трансляции поделился своим видением о России, о задачах, какой должна быть страна внутри и за пределами.
«Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны как Россия, существование без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета», – обозначил он главную задачу.
Прежде всего, для России – это укрепление внешнего суверенитета, обороноспособности страны, общественного суверенитета – здесь имеется в виду обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма, а также обеспечение безопасности в сфере экономики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»