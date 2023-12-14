Путин: «Главное для России – это укрепление суверенитета»

Президент Владимир Путин во время прямой трансляции поделился своим видением о России, о задачах, какой должна быть страна внутри и за пределами.

«Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны как Россия, существование без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета», – обозначил он главную задачу.

Прежде всего, для России – это укрепление внешнего суверенитета, обороноспособности страны, общественного суверенитета – здесь имеется в виду обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма, а также обеспечение безопасности в сфере экономики.