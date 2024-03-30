Песошин изменил состав оргкомитета по подготовке Российского венчурного форума в Казани

Несколько изменения внесено в состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Российского венчурного форума-2024 в Казани. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, в состав комитета включены и.о. заместителя директора Инвестиционно-венчурного форума РТ Руслан Ахметгалиев (он также будет секретарем оргкомитета), замначальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Российский венчурный форум пройдет в Казани 26 апреля, однако позже стало известно, что программа впервые будет двухдневной (25-26 апреля). Событие состоится в «Казань Экспо» и соберет представителей ведущих венчурных фондов, инвесткомпаний, предпринимателей, государственный сектор и других специалистов. Регистрация для участия в форуме проводится на сайте события.

По данным организаторов, ожидается участие более 4 тыс. человек, 150 спикеров и экспертов. Ключевой темой события станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».