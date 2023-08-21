Российский венчурный форум пройдет в Казани в апреле 2024 года

26 апреля 2024 года в Казани пройдет Российский венчурный форум. Мероприятие, которое соберет представителей ведущих венчурных фондов, инвесткомпаний, предпринимателей, государственный сектор и других специалистов, состоится в «Казань Экспо», говорится в распоряжении Правительства РТ.

Премьер-министр республики Алексей Песошин поручил создать республиканский оргкомитет по подготовке и проведению события. Он же и возглавит его.

Также дан ряд поручений ректорам вузов, министерствам и ведомствам. В частности, Минмолодежи РТ внесет предложения по участию молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет в деловой программе форума, Минэкономики РТ — представителей Ассоциации инновационных регионов России, Минцифры РТ — резидентов технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и другие.

Контролировать исполнение распоряжения станет вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.