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Российский венчурный форум пройдет в Казани в апреле 2024 года
26 апреля 2024 года в Казани пройдет Российский венчурный форум. Мероприятие, которое соберет представителей ведущих венчурных фондов, инвесткомпаний, предпринимателей, государственный сектор и других специалистов, состоится в «Казань Экспо», говорится в распоряжении Правительства РТ.
Премьер-министр республики Алексей Песошин поручил создать республиканский оргкомитет по подготовке и проведению события. Он же и возглавит его.
Также дан ряд поручений ректорам вузов, министерствам и ведомствам. В частности, Минмолодежи РТ внесет предложения по участию молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет в деловой программе форума, Минэкономики РТ — представителей Ассоциации инновационных регионов России, Минцифры РТ — резидентов технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и другие.
Контролировать исполнение распоряжения станет вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.
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