Российский венчурный форум в этом году впервые продлится два дня

Фото: tatarstan.ru

В этом году Российский венчурный форум (РВФ) впервые будет проходить два дня, 25 и 26 апреля, а 24 апреля состоится официальный «нулевой» день мероприятия, который организуют на площадке особой экономической зоны «Иннополис». Сегодня в Доме Правительства РТ состоялось заседание организационного комитета форума под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

С докладами на заседании выступили директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, директор Ассоциации содействия цифровому развитию Артем Сафин и управляющий директор Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Игорь Гладких. В обсуждении также приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие члены организационного комитета РВФ.

«Форум предполагает взаимодействие с теми, кто создает и развивает стартапы. Поэтому его проведение очень комплиментарно нашему федеральному проекту „Платформа университетского технологического предпринимательства“. Важно максимально включить в его работу участников нашей большой инициативы — студентов, преподавателей, сотрудников университетов, руководителей стартап-студий, всех, кто является двигателем всего этого процесса», — подчеркнул Валерий Фальков.

«РВФ — это площадка, которая вписывается в структуру технологического предпринимательства, где происходит интеграция науки и бизнеса. Инструменты форума соответствуют задачам стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — отметил в свою очередь Рифкат Минниханов.

После завершения заседания президент Академии наук РТ заметил, что специальные приглашения участвовать в форуме будут направляться представителям регионов — от их руководителей до активных стартаперов. Соответствующее поручение дал министр высшего образования и науки РФ, обращения будут содержать в том числе и его подпись, и это позволит увеличить «масштабность» предстоящего события.

«Двадцать девятого февраля завершился прием заявок от компаний на участие в программе акселерации, всего собрано более 450 заявок. Пятьдесят отобранных компаний получат возможность представить свои разработки в выставочной зоне форума и выступить на питч-сессии», — рассказал Дамир Галиев.

«В этом году РВФ пройдет под девизом „Технологическое предпринимательство — пространство высших компетенций“, подчеркивая особое значение необходимости резкой активизации числа технологических компаний, способных к быстрому росту на новых растущих рынках и открывающихся нишах импортозамещения», — конкретизировал контекст мероприятия Игорь Гладких.

«Как показывает практика, что одного дня для такой насыщенной деловой программы и коммуникационной <...> не хватает. Поэтому в этому году мы пошли навстречу всем участникам, и у нас форум будет длиться два дня», — пояснил он после завершения заседания оргкомитета.

Отдельно он остановился на том, что в ходе РВФ будет сделан акцент на молодежном технологическом предпринимательстве. Дело в том, что «сейчас большие федеральные проекты ориентированы на то, чтобы больше и больше компаний технологических» создавалось именно такими бизнесменами. Этим вопросам окажется посвящен специальный блок, уточнил Гладких.

Всего на Российском венчурном форуме в этот раз будет организовано более 20 мероприятий, тематически разделенных на три основных блока: «Экосистема», «Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство» и «Рынки».

Среди более чем 90 спикеров присутствуют партнеры и руководители венчурных фондов, топ-менеджеры корпораций и представители государственных органов.

В программу включены пленарное заседание «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций», пленарное заседание, питч-сессия стартапов, круглые столы и конференции. В ходе финала отбора стартапов в программу акселерации 50 технологических стартапов поборются за инвестиции в размере до 50 млн рублей.

Генеральным партнером Российского венчурного форума выступит АО «БАРС Груп». Официальный партнер — АО «Аммоний», партнер — ПАО «Таттелеком», партнер деловой программы — «Чжухай Яньсюэтан Образовательные технологии», генеральный информационный партнер — ТАСС, официальный медиапартнер — медиагруппа «РИМ». Ведется работа по выстраиванию взаимодействия и с другими партнерами.

Фото: tatarstan.ru.