Песошин изменил состав оперштаба и рабочих групп по проведению «Игр будущего»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об изменении составов оперштаба и двух рабочих групп по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в состав оперативного штаба по подготовке и проведению турнира в 2024 году в Казани ввели врио начальника Главного управления МЧС России по РТ Ирека Кадамова и вывели Николая Суржко (замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан).

Рабочую группу по обеспечению комплексной безопасности в рамках проведения мероприятия пополнил замначальника ГУ МЧС России по РТ Игорь Драгунов, рабочие группы по подготовке энергетической инфраструктуры турнира и по подготовке культурной, туристической, зрительской и билетной программы – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.