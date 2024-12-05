Путин исполнит мечты троих детей – участников акции «Елка желаний»

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечты троих детей, о которых он узнал на акции «Елка желаний».

Как сообщает пресс-служба Кремля, первую открытку, которую «сорвал» Путин, написала Маргарита Руцинская (10 лет) из Белгородской области. Она хотела побыть пилотом на авиатренажере.

Второе пожелание было от Таисии Леоновой (12 лет) из Московской области. Девочка писала, что хочет посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

Третья открытка была написана Ариной Порхал (15 лет) из ДНР. Желание девочки – посетить Санкт-Петербург.

Путин пообещал выполнить желание детей. Он заверил, что осуществить их мечты не сложно.

Отметим, что в акции «Елка желаний» могут поучаствовать дети от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью, а также дети из семей участников СВО, в том числе погибших военнослужащих. Причем можно не только «загадать желание», но и «исполнить мечту ребенка». Подробнее – на сайте «Елка желаний.РФ».