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Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках благотворительной акции
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Глава Правительства исполнит мечту троих детей, в том числе 6-летнего Макара из Костромской области, который попросил у Деда Мороза детскую железнодорожную станцию.
«Мечтает о детской железнодорожной станции. Макар, а поезд как? Обязательно исполню твое желание... Еще, наверное, возьму несколько шаров», — сказал Премьер и вытянул еще две записки.
Один из бумажных шаров принадлежал 8-летней Снежане из Астрахани, которая загадала в качестве новогоднего желания посещение кондитерской фабрики. Мишустин вспомнил, что несколько лет назад уже исполнял аналогичную мечту.
«Помню мальчика Мишу, с которым мы вместе ее посещали. Там очень интересно. С удовольствием попробую это организовать для тебя», — прокомментировал глава федерального Кабмина.
В третьем шаре оказалось новогоднее желание 9-летней Ирины из Пермского края — девочка попросила у Деда Мороза гитару.
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