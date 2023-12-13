Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках благотворительной акции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Глава Правительства исполнит мечту троих детей, в том числе 6-летнего Макара из Костромской области, который попросил у Деда Мороза детскую железнодорожную станцию.

«Мечтает о детской железнодорожной станции. Макар, а поезд как? Обязательно исполню твое желание... Еще, наверное, возьму несколько шаров», — сказал Премьер и вытянул еще две записки.

Один из бумажных шаров принадлежал 8-летней Снежане из Астрахани, которая загадала в качестве новогоднего желания посещение кондитерской фабрики. Мишустин вспомнил, что несколько лет назад уже исполнял аналогичную мечту.

«Помню мальчика Мишу, с которым мы вместе ее посещали. Там очень интересно. С удовольствием попробую это организовать для тебя», — прокомментировал глава федерального Кабмина.

В третьем шаре оказалось новогоднее желание 9-летней Ирины из Пермского края — девочка попросила у Деда Мороза гитару.