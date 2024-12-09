Песошин: Герои служат образцом благородства, честности и патриотизма

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества, который отмечается сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Дорогие татарстанцы! Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Этот день символизирует силу, отвагу, несгибаемый дух и доблесть тех, кто встал на защиту нашей страны, а также тех, кто внес значительный вклад в развитие общества своим трудом», — заметил глава Правительства республики.

«Мы чтим память героев, отдавших свою жизнь за свободу и благополучие Родины, и преклоняемся перед их бесстрашным подвигом. Наши герои вдохновляют своими поступками, они служат образцом благородства, честности и патриотизма. Их активная гражданская позиция, приверженность своим идеалам навсегда останутся нравственным ориентиром для будущих поколений», — выразил уверенность Песошин.

«Сегодня наши отважные соотечественники защищают интересы России в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество, стойкость и храбрость, продолжая славные воинские традиции дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — убежден Премьер-министр РТ.

«Огромная благодарность героям за самоотверженность, трудолюбие, преданность делу и готовность пожертвовать всем ради Отечества», — добавил он.

«Пусть мир и процветание сопутствуют нашей стране, а дух единства помогает нам строить светлое будущее. Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!» — заключил Алексей Песошин.