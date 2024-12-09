Минниханов о героях Отечества: «Вы гордость и слава нашей страны»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в День Героев Отечества обратился как к обычным жителям республики, так и к тем из татарстанцев, кто продемонстрировал свой героизм. Видеообращение распространила пресс-служба Раиса РТ.

«Сегодня важный день для нашей страны — День Героев Отечества. Россия всегда славилась единством и патриотизмом. Мы бережно храним память о героизме наших предков. Искренне восхищаемся подвигами наших молодых бойцов. Гордимся, что в числе героев Отечества достойное место занимают наши земляки, татарстанцы», — заметил Раис Татарстана в своем видеообращении.

«Позвольте от имени всех жителей республики поблагодарить вас за отвагу и мужественное служение Родине. Вы гордость и слава нашей страны», — подчеркнул Рустам Минниханов.