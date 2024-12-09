Шаймиев: «Мы гордимся новым поколением героев Отечества»

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник РТ, первый Президент Татарстана, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества, который отмечается сегодня. Видеообращение распространила пресс-служба Раиса РТ.

«Дорогие татарстанцы, уважаемые наши герои Отечества! День Героев Отечества особенно знаменателен для многонационального народа нашей страны. России много раз приходилось давать отпор врагам, пытавшимся посягнуть на ее безопасность и независимость. Каждый раз, сплотившись воедино, наш народ отстаивал родную землю на полях сражений и в тылу, проявляя высочайшее мужество и отвагу», — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

«Мы знаем и помним великие подвиги предыдущих поколений, чтим память всех, кто заслужил высокое звание Героя. В современных реалиях этот праздник обретает особый смысл. Мы видим, как возросла военная мощь нашей страны, укрепилась ее обороноспособность», — выразил уверенность Государственный Советник РТ.

«Мы гордимся новым поколением героев Отечества — участниками специальной военной операции, которые достойно продолжают славные патриотические и духовно-нравственные традиции воинства нашей страны», — добавил первый Президент Татарстана.

«Поздравляю всех нас с Днем Героев Отечества. Здоровья и благополучия — нашим героям-ветеранам, сил и стойкости — героям наших дней, преданно служащим Родине на боевом посту. С праздником, дорогие товарищи!» — заключил Минтимер Шаймиев.