Рамиль Муллин утвержден на пост и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района

Поддержать кандидатуру Рамиля Муллина на пост исполняющего обязанности руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района призвал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на внеочередных сессиях городского и районного советов 4 октября.

Алексей Песошин подчеркнул, что благополучие Нижнекамска и Нижнекамского района в будущем будет зависеть от того, кто встанет у руля. «Как было озвучено ранее, Рамиль Муллин назначен первым замруководителя исполкома Нижнекамского района», — отметил он.

Песошин напомнил, что кандидатура на пост руководителя исполкома хорошо знакома нижнекамцам. С 2003-го по 2006 год он занимал пост главного врача Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске, а в последующие четыре года был заместителем главы Нижнекамского района РТ. В последние восемь лет Муллин успешно руководил Муслюмовским муниципальным районом, и за этот период район добился высоких успехов во всех отраслях. Премьер также отметил, что райцентр Муслюмово получил широкую известность и популярность благодаря высокому уровню благоустройства не только в республике, но и в других регионах России.

Депутаты единогласно поддержали предложение Премьер-министра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин объявил о сложении полномочий мэра Нижнекамска и Нижнекамского района РТ.