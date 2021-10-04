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Ру Тат
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4 октября 2021  14:10
Эльза Кузнецова

Рамиль Муллин стал первым замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ

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Экс-глава Муслюмовского района Рамиль Муллин стал первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района. Об этом на сессии заявил глава района Айдар Метшин. 

«В структуре исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ произошли изменения кадровые изменения. Не так давно Радмир Беляев, занимавший пост первого замруководителя исполкома Нижнекамского района, перешел на работу руководителем исполкома Менделеевского района. Я хотел бы вас проинформировать: первым заместителем руководителя исполнительного комитета в Нижнекамском муниципальном районе назначен Муллин Рамиль Хамзович», — сказал глава.

Метшин отметил, что Муллин знаком многим как коллега, ранее работавший в структурах исполнительной власти Нижнекамского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что отставку главы Муслюмовского района Рамиля Муллина приняли сегодня на сессии депутаты райсовета.

В Нижнекамском районе проходит сессия, где депутаты также рассмотрят вопросы, касающиеся управления городом и районом.

#нижнекамский район #рамиль муллин
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