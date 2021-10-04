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Ру Тат
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4 октября 2021  14:16
Эльза Кузнецова

Айдар Метшин объявил о сложении полномочий мэра Нижнекамска

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Айдар Метшин объявил о сложении полномочий мэра Нижнекамска в связи с избранием его депутатом Государственной Думы РФ. Об этом экс-градоначальник объявил на сессии Нижнекамского муниципального района с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Я должен сложить полномочия мэра города и главы Нижнекамского района, а также депутата городского и районного Советов», — сказал Метшин.

Отставку мэра депутаты приняли единогласно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рамиль Муллин стал первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района РТ.

#айдар метшин
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