Айдар Метшин объявил о сложении полномочий мэра Нижнекамска в связи с избранием его депутатом Государственной Думы РФ. Об этом экс-градоначальник объявил на сессии Нижнекамского муниципального района с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Я должен сложить полномочия мэра города и главы Нижнекамского района, а также депутата городского и районного Советов», — сказал Метшин.

Отставку мэра депутаты приняли единогласно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рамиль Муллин стал первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района РТ.