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Политика
26 января 2023  12:52

Песков: Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский вместо исполнения своих обязательств по Минским договоренностям готовился к войне. Он давно перестал быть возможным оппонентом для российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался Президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для Президента Путина», — сказал Песков. 

Таким образом представитель Кремля ответил на недавнее заявление Владимира Зеленского, что встречаться и говорить с Владимиром Путиным ему «неинтересно». Ранее, еще осенью прошлого года, Президент Украины ввел законодательный запрет на ведение переговоров с российским лидером. 

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #Владимир Путин
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