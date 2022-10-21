Песков о «Северных потоках»: с нами не делятся информацией ни немцы, ни шведы

Многих в Германии, Швеции и Дании могла бы удивить истина о диверсиях на «Северных потоках», но пока попытки России принять участие в расследовании «натыкаются на стену» нежелания Запада докапаться до правды и хоть как-то взаимодействовать в этом вопросе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», – отметил представитель Кремля.

В конце сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях» на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.По одной из версий взрывные устройства погрузили в воду с судна и привели в действие дистанционно. Дания, Швеция и Германия приняли решения не создавать совместную следственную группу, но при этом страны договорились тесно сотрудничать при расследовании.