Германия, Дания и Швеция будут сотрудничать при расследовании по «Северным потокам»

Германия, Дания и Швеция не будут создавать совместную следственную группу для расследования обстоятельств произошедшего на «Северных потоках», однако тесно сотрудничают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД ФРГ Соню Кок.

«Ее [совместной следственной группы] в той форме, в какой задумывалось в самом начале, не будет, – пояснила Кок. – Но страны ведут расследование, разумеется, вместе, и правоохранительные органы всегда тесно сотрудничают с партнерами, как раз в случае такого инцидента, который затрагивает несколько стран».

При этом представитель МВД не смогла ответить на вопрос, почему не получилось сформировать следственную группу.

Ранее сообщалось, что Швеция, Дания и Германия отказались проводить совместное расследование по факту утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а Der Spiegel писал, что шведская сторона не захотела делиться с ФРГ и Данией результатами следствия.