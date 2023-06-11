Песков заявил об отсутствии «даже хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

У руководства России сейчас нет никаких оснований для ведения переговоров с действующими властями Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — заметил пресс-секретарь главы российского государства.

По мнению Пескова, имеют место нежелание руководства Украины вести переговоры, их неготовность к этому и «непозволенность <…> со стороны хозяев», если, по его словам, говорить «без каких-то дипломатических экивоков».

Таким образом, представитель Кремля обвинил украинские власти в неспособности самостоятельно решать ключевые государственные вопросы.

Ранее, 9 июня, Президент РФ Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления, но заметил, что пока все предпринятые ВСУ атаки провалились. На следующий день, 10 июня, начало контрнаступления впервые подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский.