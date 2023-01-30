Кремль заявил о полном отсутствии субстантивных контактов с НАТО

Оценивать перспективы дальнейшего диалога с НАТО довольно затруднительно, поскольку Североатлантический альянс прекратил все субстантивные контакты с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет», — заметил официальный представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона ведет подготовку к новому раунду консультаций с Соединенными Штатами по двусторонним отношениям, так как не видит иных способов найти какие-либо «точки соприкосновения».

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции. Кроме того, члены Североатлантического альянса активно поставляют Киеву вооружение.

В МИД РФ заявляли, что все рассуждения Вашингтона о так называемых «красных линиях» остались в прошлом и теперь власти США прямо выражают намерение нанести России стратегическое поражение. В то же время глава Военного комитета НАТО американский адмирал Роб Бауэр рассказал о готовности альянса к военному противостоянию с Россией.