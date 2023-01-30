news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
30 января 2023  13:51

Кремль заявил о полном отсутствии субстантивных контактов с НАТО

news_top_970_100

Оценивать перспективы дальнейшего диалога с НАТО довольно затруднительно, поскольку Североатлантический альянс прекратил все субстантивные контакты с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет», — заметил официальный представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона ведет подготовку к новому раунду консультаций с Соединенными Штатами по двусторонним отношениям, так как не видит иных способов найти какие-либо «точки соприкосновения».

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции. Кроме того, члены Североатлантического альянса активно поставляют Киеву вооружение. 

В МИД РФ заявляли, что все рассуждения Вашингтона о так называемых «красных линиях» остались в прошлом и теперь власти США прямо выражают намерение нанести России стратегическое поражение. В то же время глава Военного комитета НАТО американский адмирал Роб Бауэр рассказал о готовности альянса к военному противостоянию с Россией.

#Дмитрий Песков #политика #НАТО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное