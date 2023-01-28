Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к столкновению с Россией

Размещение дополнительных сил НАТО на восточном фланге альянса — в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии — сигнализирует руководству РФ о готовности блока к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP.

Глава Военного комитета НАТО признал, что сейчас Североатлантический альянс утратил монополию на военную инициативу, так как Россия «приходит без приглашения». Но в ответ на вопрос журналистки, готов ли блок к прямой конфронтации с РФ, адмирал заверил: «Мы готовы».

«И я думаю, что это (размещение войск на восточном фланге альянса — прим. Т-и) важный сигнал русским <…>, чтобы показать им, что мы готовы, если они решат прийти к НАТО», — подчеркнул Бауэр.

Вместе с тем представитель НАТО выразил уверенность, что входящие в военно-политический блок страны «должны быть начеку», так как у них «нет времени на подготовку».

По мнению Бауэра, конфликт России и Запада не ограничивается одной только Украиной, так как власти РФ настроены на «возвращение к Советскому Союзу». Впрочем, он не верит в реальность ядерной войны, так как считает Президента РФ Владимира Путина, несмотря на его взгляды, «всё еще рациональным человеком».

Отдельно военачальник заметил, что поставки украинской стороне оружия из государств Запада сами по себе не являются эскалацией конфликта, так как «Украина пытается вернуть то, что ей принадлежит». Соответственно, он убежден: если «Россия остановится», то никакого обострения не будет.

Кроме того, Роб Бауэр предложил переориентировать гражданское промышленное производство стран НАТО на цели обороны. По его словам, сейчас необходима «военная экономика мирного времени».