Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям

Москва ведет подготовку к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что точных сроков проведения переговоров пока нет, однако назвал их полезными «для сверки часов».

«Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня», – пояснил политик.

Предыдущие двусторонние консультации по нормализации работы посольств состоялись в Стамбуле в декабре. Комментируя их итоги, Рябков рассказывал, что вопрос о численности диппредставительств России и США не обсуждался. По словам дипломата, ситуация в этой сфере «достаточно запутанная и имеет свою предысторию», поэтому здесь важен диалог, и Москва намерена его продолжать.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что все рассуждения Вашингтона о так называемых «красных линиях» остались в прошлом и теперь власти США прямо выражают намерение нанести России стратегическое поражение.