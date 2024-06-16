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Песков заявил о невозможности письменных договоренностей с Зеленским
Письменная фиксация договоренностей с украинским лидером Владимиром Зеленским невозможна, так как он не обладает необходимой для этого легитимностью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин», выходящей на телеканале «Россия 1», Павлу Зарубину.
«Это не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре эта фиксация будет нелегитимная», — поделился пресс-секретарь главы государства тем, как видит ситуацию руководство России.
«<...> тем не менее [Президент РФ Владимир] Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы (речь идет о Верховной Раде — прим. Т-и) в соответствии с Конституцией страны. <...> Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют результаты переговоров легитимные представители», — добавил Песков.
Ранее, 14 июня, Президент России Владимир Путин назвал свои условия для начала мирных переговоров с Украиной.
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