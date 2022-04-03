Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского гипотетически возможна

Гипотетически встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ», — пояснил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь главы государства также напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу, отвечая на вопрос об исполнимости документа. «У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно», — подчеркнул он.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании организовать встречу лидеров России и Украины.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров.