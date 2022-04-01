Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

«Заявив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», – рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Сегодня Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Глава российского государства поблагодарил турецкого коллегу за организацию встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Турецкий президент в ходе беседы и обсуждения прошедших переговоров отметил, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций вселяет надежду на мир.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 29 марта в столице Турции прошел очередной раунд российско-украинских переговоров.