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Политика
1 апреля 2022  18:17

Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Путина с Зеленским

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости. 

«Заявив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», – рассказали в канцелярии турецкого лидера. 

Сегодня Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Глава российского государства поблагодарил турецкого коллегу за организацию встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Турецкий президент в ходе беседы и обсуждения прошедших переговоров отметил, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций вселяет надежду на мир. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 29 марта в столице Турции прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. 

#Тайип Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #телефонный разговор
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