Песков заявил, что власти страны озабочены текущей высокой инфляцией

Руководство России озабочено текущим высоким уровнем инфляции в стране. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Резкого всплеска инфляции нет. Сама по себе высокая инфляция — это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня Президента и Правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Хотя, по мнению Пескова, правительственные меры «все-таки позволяют избежать резких скачков», он констатировал, что «инфляция высокая, выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано, и это имеет свои негативные последствия».

Вместе с тем, уверен пресс-секретарь Владимира Путина, «работа ведется». «По крайней мере, удается как-то амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков», — заключил он.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении с 8,05% неделей ранее. По словам руководителя ведомства Максима Решетникова, ведомство видит риски превышения прогнозного уровня инфляции в 7,4% по итогам года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как в Татарстане растут цены на продукты. При этом Татарстанстат объяснил разницу между официальным ростом цен и личными ощущениями.