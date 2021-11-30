Татарстанстат объяснил разницу между официальным ростом цен и личными ощущениями

За десять месяцев этого года индекс потребительских цен в Татарстане составил 106,5%, что соответствует среднероссийскому уровню. Почему личные ощущения жителей региона не совпадают с официальной цифрой, попыталась объяснить сегодня руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина.

«Это связано с тем, что официальные данные, которые мы рассчитываем, рассчитываются по группе товаров. Каждый из нас отдает предпочтение какой-либо марке. В статистике есть методология, и она согласована с мировой практикой, когда мы рассчитываем по большой группе товаров, и эта база сопоставима в течение всего года. Поэтому не всегда наши личные ощущения будут совпадать с той цифрой, которую мы получаем», — сказала она.

По словам представителя статистического ведомства, каждая группа товаров имеет свой удельный вес потребления. Люди ведь не пьют одно молоко и не едят один хлеб. Они пользуются непродовольственными продуктами, цены на которые Татарстанстат тоже отслеживает.

«За десять месяцев этого года индекс потребительских цен в Татарстане составил 106,5%, что соответствует среднероссийскому уровню. Индекс потребительских цен характеризует уровень инфляции. В его расчете ежемесячно участвуют 549 позиций. Они складываются из трех основных групп — продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги», — проинформировала Гатауллина.

Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами включает 106 наименований. Наблюдение охватывает более 1,6 тыс. объектов торговли и услуг. Объекты обследований — магазины федеральных и региональных сетей, несетевые магазины и розничные рынки. Наблюдаются цены на продукты массового спроса — это мясо, молочная продукция, конфеты и так далее.

«На индекс потребительских цен влияет не только уровень цен, но и удельный вес каждой позиции потребления. Можно слышать, что личные ощущения выше официальных значений. Но это так, если мы говорим об отдельно взятом человеке с его индивидуальными потребительскими предпочтениями. В сознании чаще фиксируется подорожание, чем удешевление или отсутствие изменения цены», — заключила представитель Татарстанстата.