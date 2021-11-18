«Инфляция делает людей беднее»: цены на продукты в Татарстане растут двузначными цифрами

Продовольственная инфляция набирает рост вопреки ожиданиям экспертов, по итогам октября она стала двухзначной. Что повлияло на рост цен, будут ли дальше дорожать продукты питания, рассказали ИА «Татар-информ» ведущие производители сельхозпродукции и руководители отраслевых союзов России.

Основное влияние на рост цен оказали подорожавшие продукты питания – за год их стоимость в среднем выросла почти на 11%

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Продовольственная инфляция приблизилась к 11%

Годовая инфляция в Татарстане продолжает расти, в октябре она достигла 8,2%. Основное влияние на рост цен оказали подорожавшие продукты питания – за год их стоимость в среднем выросла почти на 11%. В этом году рост цен на продукты разогнался со стартовых 1,7% в январе до двухзначного числа в октябре. Последний раз столь значительная продовольственная инфляция была зафиксирована шесть лет назад – в декабре 2015 года, тогда она превышала 12%.

По данным Росстата, в Татарстане в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года больше подорожали яйца – на 32,7%, овощи – на 21,6%, мясные продукты – на 16,5%, масло и жиры, а также сахар – на 11,7%.

По информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), среди мясных продуктов подорожала говядина (без костей) – на 21%, в октябре она стоила 557 рублей, курица – на 35%, до 168 рублей, баранина – 12%, до 488 рублей, свинина – на 16%, до 278 рублей, сосиски и сардельки – на 22%, до 348 рублей за килограмм.

Масло сливочное за год выросло в цене на 8,7%, до 524,5 рубля, масло подсолнечное – на 21%, до 124 рублей, сыры – на 13,8%, до 546 рублей. Крупа гречневая подорожала на 14,7%, до 75 рублей, овсяная и перловая – на 20,3%, до 32 рублей, макароны – на 15%, до 58 рублей.

Максимально взлетели в цене продукты «борщевого набора»: картофель стоит в октябре 38 рублей за килограмм (в 1,9 раза больше, чем год назад), капуста – 37 рублей (рост в 2,5 раза), лук – 30 рублей (+41%). Стоимость свеклы и моркови выросла в 1,8 раза, до 38 рублей.

Выросли также цены на помидоры – в 1,7 раза, до 105 рублей, и свежие огурцы – в 1,6 раза, до 111 рублей.

Стоимость продуктового набора в Татарстане – одна из самых низких в округе

Министерство экономики Татарстана произвело свои замеры – специалисты рассчитали условный (минимальный) набор продуктов питания. В октябре для жителей республики он стоил 4375 рублей и был на 129 рублей дороже, чем в сентябре. Это один из самых низких показателей среди регионов Приволжского федерального округа.

В продуктовой корзине 25,9% по стоимости заняли хлеб, крупы, макаронные изделия, 19,7% – мясные продукты, 17,7% – молочные продукты, 14,5% – овощи и фрукты, 5,5% – рыбные продукты, 5,2% – масло и жиры, по 2% – яйца и сахар.

Специалисты рассчитали условный (минимальный) набор продуктов питания. В октябре для жителей республики он стоил 4375 рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Наиболее дорогим условный набор продуктов оказался в Самарской области (4975 рублей), Нижегородской области (4713 рублей) и Пермском крае (4710 рублей).

Предполагалось, что осенью цены начнут снижаться, но урожай оказался хуже ожиданий

Инфляция растет в целом по России – в октябре она составила 8,1%. К росту привело подорожание овощей – их урожай снизился, а также мясной и молочной продукции – выросли расходы у производителей.

Предполагалось, что после завершения сбора урожая осенью цены на продукты питания начнут снижаться, но урожай оказался хуже ожиданий Банка России. В результате инфляция, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, преподнесла «сентябрьский сюрприз». Она была убеждена в конце октября, что этот неожиданный скачок вызван в основном временными факторами.

«Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи – это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры, даже при небольшом их весе в потребительской корзине, может разогнать инфляционные ожидания. В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла», – отмечала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина была убеждена, что неожиданный скачок цен вызван в основном временными факторами Фото: kremlin.ru

Инфляцию подстегивают цены на мировых рынках – стоимость продовольствия росла во всем мире. Увеличилась и цена природного газа, а это влияет на цены азотных удобрений, что приведет к увеличению расходов у производителей.

«Инфляция – это реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий нас действительно тревожит. И то, как он уже сейчас повлиял на поведение людей, на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», – отмечала Набиуллина.

Центральный банк пытается купировать инфляцию через повышение ключевой ставки – от нее зависят ставки по кредитам и депозитам для населения и предприятий в банках. Сейчас она установлена на отметке 7,5%. В декабре допускается ее рост на один процентный пункт – ставка может вырасти до 8,5%.

По итогам года Банк России ожидает инфляцию в коридоре 7,4-7,9%, в следующем году – вернуть ее 4-4,5%.

«Инфляция – это реальная беда, которая делает людей беднее» Фото: ИА «Татар-информ»

Минсельхоз России поддержит производителей овощей и мяса

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев связал рост цен на продукты питания в России с мировым спросом на продовольствие. В октябре мировые цены на сельхозпродукцию выросли на 3% и достигли максимума с июля 2011 года. «Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», – отметил он.

Так как сильно растут цены на овощи и картофель, повышаются цены на мясную продукцию, Минсельхоз РФ будет увеличивать господдержку этих отраслей, в том числе работать с торговыми сетями.

Минсельхоз даже планирует разработать федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также создания инфраструктуры их хранения и продажи. Так как более половины этой продукции в России выращивается в личных подсобных хозяйствах, со следующего года они впервые смогут рассчитывать на господдержку. Министерство намерено стимулировать торговые сети к переходу на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля.

Дмитрий Патрушев связал рост цен на продукты питания в России с мировым спросом на продовольствие Фото: kremlin.ru

Цены на зерно министерство планирует в том числе регулировать за счет экспортной пошлины, а на мясо – льготами на ввоз замороженной свинины и говядины. Снижение производства мяса в этом году министерство объяснило неблагоприятной эпизоотической ситуацией.

Цены в Татарстане выросли из-за неблагоприятной погоды

В Татарстане урожай подкосила аномальная жара – производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 12%. В республике собрано только 2,4 млн тонн зерновых при среднемноголетних 5 млн тонн. А зерно – это основа не только для производства хлеба, но и важная составляющая кормов для скота и птиц. Валовой сбор позволил обеспечить внутреннюю потребность только на 70%, республика даже прекратила экспортные поставки.

Урожай картофеля составил более 800 тыс. тонн – это на 30% меньше, чем в прошлом году.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщили ИА «Татар-информ», что на рост цен к уровню прошлого года значительное влияние оказали погодные условия, что привело к снижению урожая при значительном увеличении затрат на удобрения, сельскохозяйственную технику и ее обслуживание.

Наименование Место в ПФО Средняя цена на 15 ноября в рублях Рост за месяц, % Рост за 2 месяца, % Картофель 6 40,15 +5,8 +24,7 Капуста 10 38,31 +4,4 +5,2 Морковь 5 34,35 –0,4 –11,2 Лук 7 29,14 +0,1 –6,9



Со ссылкой на данные Татарстанстата министерство сообщило, что цены на яйца выросли за два месяца на 40%. «Такой резкий скачок носит ежегодную тенденцию (начиная с 2011 года рост в аналогичный период варьировался с 10 до 30%). На яйцо куриное рост цен начинается с сентября и продолжается до Нового года, затем наблюдается замедление, с пиковым значением к пасхальным праздникам, после этого идет ее резкое снижение. В летний период птицефабрики работают в убыток», – сообщили в Минсельхозпроде.

При этом себестоимость производства на птицефабриках в III квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом выросла на четверть, почти 60% в затратах приходится на корма и кормовые добавки, которые выросли на 30%. На 39,7% увеличились затраты на тару, на 76% – на теплоснабжение и на 100% – на водоснабжение.

Министерство считает эффективными меры государственной поддержки, которые оказываются за счет федерального и регионального бюджетов производителям продовольственной продукции и молочной отрасли наглядно показывают свою эффективность по формированию средней цены.

«В республике наименьшие цены среди регионов ПФО на молочную продукцию, в частности: на сметану (1-е место) молоко пастеризованное (1), масло сливочное (1). Также производителям муки, хлеба, подсолнечного масла и сахара выделяются субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством», – сообщили в министерстве.

Наименование продукта Место в ПФО Средняя цена, руб. Мука пшеничная 1 37,12 Хлеб 3 50,13 Масло подсолнечное 4 124,38 Сахарный песок 2 49,36



Для того чтобы татарстанцы могли приобретать продукты непосредственно у фермеров, без перекупщиков, в республике каждую неделю проходят сельскохозяйственные ярмарки.

За уже проведенные 9 ярмарочных дней населению продали 8,1 тыс. тонн овощей «борщевого набора» на 836 млн рублей, в том числе 4,7 тыс. тонн картофеля, 697,1 тонн капусты, 308,6 тонн моркови, 296,7 тонн свеклы и 2,1 тыс. тонн лука.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сформировало план на следующий год по посадке картофеля и овощей. «Планирование в этом вопросе должно быть. Перед нами стоит задача – полностью обеспечить республику картофелем и овощами», – отмечал Зяббаров.

В республике каждую неделю проходят сельскохозяйственные ярмарки Фото: ИА «Татар-информ»

В то же время он отметил, что не хватает хранилищ для овощей. По его оценке, на кладовые нужно около 100 млн рублей в год. «Половина этой стоимости пойдет на поддержку хозяйств. То есть на возмещение 50% стоимости проекта, потом возмещение 50% стоимости хранилищ с оборудованием по приемке, сортировке, фасовке», – докладывал глава Минсельхозпрода.

По его словам, инициативу поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Планируется дополнительное строительство картофеле-, овоще- и ягодохранилищ. Мы уже начали проектные работы. В течение зимы хотим подготовить и начать строительство уже на следующий год. В течение трех лет хотим получить дополнительные хранилища хотя бы на 20 тыс. тонн», – уточнил Зяббаров.

Овощи еще могут подешеветь из-за роста предложения на рынке

Директор «Плодоовощного союза» Михаил Глушков считает, что картофель и морковь подорожали в целом в России в этом году из-за неурожая еще в прошлом году. Наиболее остро это ощутилось весной, когда запасы отечественного картофеля и моркови закончились и пришлось перейти на потребление дорогой импортной продукции – картофеля из Азербайджана, моркови – из Израиля, которые были дорогие. Этот эффект в том числе оказал влияние и на продовольственную инфляцию в октябре.

Кроме того, посадка овощей в этом году сдвинулась на две недели из-за поздней весны, а в сентябре была неблагоприятная погода для уборки урожая. В результате в сентябре на рынок поступило меньше продукции, чем обычно. «Что и отразилось на осенних ценах – в этом году они были больше», – сказал Глушков.

Посадка овощей в этом году сдвинулась на две недели из-за поздней весны, а в сентябре была неблагоприятная погода для уборки урожая Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он сообщил, что в стране уборка еще не завершена. По его мнению, цены еще могут снизиться. «Весь октябрь уборка шла, и только сейчас, позднее обычного, наступили холода. Сейчас надо посчитать, сколько по факту убрали, и исходя их этих цифр будут формироваться цены. То есть в принципе предложение на рынке овощей продолжает увеличиваться. И картофеля, и “борщевого набора”», – полагает директор ассоциации.

Кроме погоды на цены повлияли и другие факторы, в том числе рост цен на удобрения и топливо.

«На самом деле, главный вопрос – смогут ли в этом году сельхозпроизводители заработать денег на реализации своей продукции. Если они смогут заработать, то в следующем году они посадят больше. Если они не смогут ее продать по той цене, которая была бы им выгодна, чтобы окупить расходы, то, соответственно, они могут заложить в следующем году меньше посевов. Они будут увеличивать площадь тогда, когда им будет выгодно», – отметил директор союза.

Он рассказал принцип на примере моркови. «В 2019 году морковь стоила 9 рублей за килограмм оптом. Фермеры и производители не смогли на ней заработать. В 2020 году моркови посеяли на 20% меньше. Ее просто перестали сажать – зачем она нужна, если не приносит денег? И в 2021 году весной у нас закончилась морковь, и мы ее покупали по импорту за 150 рублей. Вот такой цикл. Он достаточно длинный. Так или иначе они урожай продадут. Другой вопрос – насколько будет выгодно. Если хорошо заработают, то в следующем году увеличат объемы производства, а если не смогут заработать – будут сокращать посевные площади и уходить в другие культуры», – сказал Глушков.

«В 2019 году морковь стоила 9 рублей за килограмм оптом. Ее просто перестали сажать – зачем она нужна, если не приносит денег? И в 2021 году весной у нас закончилась морковь» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Цены могут еще снизиться после окончания уборки урожая, полагает эксперт. По его мнению, традиционное осеннее снижение цен, которое происходит в сентябре-октябре, будет отложенным и произойдет в конце октября – ноябре.

«Текущий и прошлый годы можно назвать форс-мажорными»

Основными драйверами разгона инфляции в этом году стали овощи, полагает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Ввиду затяжной зимы и позднего сева отечественной продукции “борщевого набора” до нового урожая не хватило. Из-за погодных условий и недостатка рабочей силы рекордного урожая мы также не получили. Поэтому цены на овощи в этом году действительно росли вплоть до осени», – сообщил ИА «Татар-информ» Востриков.

По его словам, летом небывалых высот достигли цены на морковь, росли в цене и другие овощи «борщевого набора». Осенью отмечались низкие темпы уборки из-за погоды и недостаток рабочей силы из-за карантинных ограничений, ввиду чего темпы снижения цен были минимальными.

«Сегодня для оптового рынка картофеля в Татарстане, как и в России в целом, характерен понижательный ценовой тренд. Реализация картофеля осуществляется в пределах 25-36 рублей за килограмм, в зависимости от качества и объема закупаемой партии. Также на рынке в больших объемах присутствует импортный картофель из Беларуси, что, в свою очередь, провоцирует снижение цен», – отметил Востриков.

Цены на морковь и свеклу после летнего взлета также стабилизировались. По данным Руспродсоюза, производители продают морковь в Татарстане в диапазоне 19-28 рублей за килограмм, свеклу – 16-25 рублей за килограмм. Отмечается повышение цены на репчатый лук. Однако, рост цен фиксируется «исключительно в сегменте продукции высокого качества, спрос на которую заметно вырос». Качественный лук поступает в продажу по 12-20 рублей за килограмм.

Отмечается повышение цены на репчатый лук Фото: ИА «Татар-информ»

«Текущий и прошлый годы можно назвать форс-мажорными ввиду пандемии и ее последствий: нарушаются поставки, контракты, дорожают импортные составляющие, которые используются для производства многих продуктов питания (семенные материалы, техника), растет цена логистики, упаковки. При этом не растут доходы населения. Производители продуктов как могут стараются сдерживать рост себестоимости, однако предпосылок к снижению цен сегодня, к сожалению, нет. Главная задача сегодня – обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, ее решение кроется в проектах адресной помощи населению», – отметил Востриков.

«Внутренние цены не растут на зерно, но растут на все производные»

Цены на зерно на внутреннем рынке достаточно стабильны, но продолжают расти на мировом, сообщил ИА «Татар-информ» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он отметил, что в России установлены вывозные экспортные пошлины, которые демпфируют цены на внутреннем рынке. «Но именно они же являются причиной роста мировых цен. Мир не может обойтись без российского зерна, и, естественно, наши решения по введению пошлин пропорционально отражаются на состоянии мирового рынка», – сказал Злочевский.

Он отметил, что цены на зерно в России ниже не стали. «Внутренние не растут на зерно, но растут на все производные. А мы по многим производным импортозависимы», – отметил эксперт. В числе такой продукции – ввозимые из-за рубежа комбикорма, часть которых составляет зерно, которое дорожает на мировом рынке, и ГМО-продукция, которую запрещено производить в России. «И мы возвращаем бумеранг в виде повышенной стоимости ввозимой продукции, в частности, ГМО-кормов, от которых мы полностью зависим по импорту, соответственно, мы сами себя загоняем в угол, повышая себестоимость животноводческой продукции, при том что внутренние цены на зерно не растут, они застряли, но мы ухудшаем экономику смежных отраслей», – считает Злочевский.

Цены на зерно на внутреннем рынке достаточно стабильны, но продолжают расти на мировом Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По его мнению, на производителей хлебопекарной отрасли цены на зерно не сильно влияют, так как составляют в себестоимости хлебобулочных изделий от 9 до 22%. Большие затраты несут на электроэнергию, газ, транспортные расходы и топливо.

Производители молока подают сигналы об ухудшении экономического состояния

Генеральный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов сообщил ИА «Татар-информ», что в этом году наблюдается серьезный рост себестоимости в сырье – в сентябре она на 16,6% превышала уровень соответствующего периода 2020 года.

Сказалось удорожание кормовой базы, ослабление курса рубля и повышение цен на минеральные удобрения. «Все обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым. Одни принимают решение о сокращении поголовья крупного рогатого скота и переориентации деятельности, например, на растениеводство, другие – о пересмотре рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока», – отметил Белов.

В то же время он заметил, что это явления не массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока.

Повышение себестоимости производства и переработки молока не было компенсировано повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем секторе Фото: ИА «Татар-информ»

Выросла и себестоимость в части переработки – на 12-14% в зависимости от категории молочной продукции. «У игроков рынка возникает много сложностей с точки зрения реализации проектов по маркировке на практике. Это касается, прежде всего, внедрения решений и готовности интеграторов поставлять оборудование. В этой связи мы наблюдаем очень серьезный рост стоимости упаковки для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки. В числе других актуальных административных мер можно назвать ужесточение экологической повестки – и в части реализации проектов по расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию упаковки, и в части углеродного регулирования. Все это серьезно влияет на экономику производства», – сказал глава союза.

При этом повышение себестоимости производства и переработки молока не было компенсировано повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем секторах, в связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с существенным снижением уровня доходности производства и реализации молока, а в ряде случаев деятельность стала убыточной.

«В среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием факторов роста себестоимости ее производства в 2020 – 2021 годах, а также растущей стоимостью импортных поставок молочной продукции (доля импорта составляет около 16%). В качестве необходимых мер «Союзмолоко» предлагает сохранить действующие меры господдержки сектора, а также рассмотреть возможность увеличения бюджета на субсидию на 1 литр товарного молока для поддержки операционной деятельности производителей. Кроме того, адресная продовольственная помощь для социально незащищенных слоев стала бы эффективным инструментом поддержки спроса в свете сокращения реально располагаемых доходов населения», – полагает Белов.

«Цена на мясо до февраля-марта должна держаться на одном уровне»

Председатель кооператива «Барака» в селе Сарлы Азнакаевского района Рамис Сахапов полагает, что цены на мясо до Нового года сохранятся на нынешнем уровне, повышения он ожидает к весне.

Цены на мясо до Нового года сохранятся на нынешнем уровне, повышение ожидается к весне Фото: ИА «Татар-информ»

«У мяса что закупочная цена, что отпускная выросли на 15% процентов. Спрос на продукт не снизился. Думаю, цена на мясо до февраля-марта должна держаться относительно на одном уровне. Затем уже мяса на рынке станет меньше, а спрос повысится, это приведет к росту цен. Это также связано с сокращением объемов корма для скота, потому что была засуха, у многих производителей не было возможности заготовить корма в нужном объеме. Думаю, до Нового года цена на мясо не поднимется. Молоко мы покупаем у фермеров, у них цена поднялась на 30%. Изготовленную из этого сырья продукцию продаем с 10-процентной наценкой. Пока используем имеющиеся у нас запасы, это помогает удерживать цены на прежнем уровне. Дальше будем наблюдать за состоянием рынка, и видимо, цены придется повышать», – сообщил Сахапов.

Председатель Ассоциации фермеров Тукаевского района Минталип Минниханов считает, что рост цен – мера вынужденная.

«У людей обычно есть запасы. Привозную картошку и по 50 рублей берут, не жалуются. А как свои местные фермеры немного повысят цену – тут уже начинают протестовать. Фермеры вынуждены поднимать цену, ведь была засуха. Им тоже надо хоть как-то покрывать расходы, выплатить кредиты, долги. Это временная вынужденная мера. После засухи в 2010 году было так же. Я бы не сказал, что цены сильно повысились. Мы, например, школе морковь сдаем по 26 рублей, свеклу по 28,5 рубля за кило», – сказал Минталип Минниханов.

Он отметил, что сейчас люди перестали выращивать овощи на своем огороде.

«Было бы так же хорошо, если в каждом районе заведут специальные фермерские участки по выращиванию овощей. Этот вопрос надо решать разными вариантами. Надо стимулировать овощеводов», – отметил фермер.

Руководитель хозяйства «Соватех» села Бирюли Высокогорского района Искандер Хакимуллин поделился своими тревогами насчет будущего года. «Не могу сказать, что цены на нашу продукцию поднимаются. Например, на картошку, наоборот, снижается. Оптовых покупателей уже нет, начались холода. Люди уже пополнили свои запасы. Цены на зерновые уже месяц стоят на месте. Такие технические культуры, как рапс и подсолнечник, тоже становятся дешевле», – рассказал Хакимуллин.

Главная задача сегодня – обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес Фото: ИА «Татар-информ»

Он подчеркнул, что постоянно дорожают удобрения и топливо. Некоторые позиции с прошлого года подорожали на 250%, например карбамид. Аммиачная селитра – на 188%, сложные удобрения подорожали на 180-190%.

«Какие будут цены дальше, не можем даже прогнозировать. Удобрения, хоть и дорогие, даже при желании купить невозможно – их нет. Насколько знаю, в этом году озимых тоже засеяно на 10% меньше. В зиму вступили с запасом влаги в почве 90 мм, норма составляет 120-130 мм. Будет урожай или нет – на этот вопрос никто не может ответить. Какая будет погода, неизвестно. Цены на удобрения и средства защиты заставят пересмотреть бюджет на следующий год, и многим фермерам придется урезать бюджеты», – полагает Хакимуллин.

«Зимой цены на продовольствие, как правило, не снижаются»

Профессор Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох сказал ИА «Татар-информ», что на продовольственную инфляцию повлиял общемировой фактор.

«Во всем мире в последние несколько лет наблюдается тенденция к росту цен на основное продовольствие: зерно и другие продовольственные товары, которые являются основой для продовольственной безопасности любой страны. Мы тоже попадаем в эту зависимость. Отчасти потому, что мы является импортерами некоторой продукции. А также потому, что наша экономика не закрыта от мира. И если в мире цены на зерно растут, то нашим собственным внутренним производителям становится выгоднее продавать это зерно за рубеж. Правительство пытается регулировать этот процесс через таможенные пошлины, через квоты на вывоз различных видов продовольствия, но все равно этот процесс оказывает на нас влияние», – полагает Кох.

Сейчас люди перестали выращивать овощи на своем огороде Фото: ИА «Татар-информ»

По его словам, в этом году общемировая тенденция роста цен на продовольствие наложилась на недостаточный урожай в стране. «Это отразилось на общем уровне цен и на овощи, и на зерно. А зерно – это основное сырье животноводства. Из зерна производят корм для птицы для скота, поэтому дорожает и мясо, и молоко, и яйца. При этом неурожай в стране мы не можем компенсировать за счет импортных поставок, потому что они тоже дорогие», – отметил эксперт.

Кох полагает, что продовольственная инфляция замедлиться может – в силу особенностей статистики, если цены будут расти медленнее.

«Снижение самых цен – это вряд ли. Зимой цены на продовольствие, как правило, не снижаются. Это сезонный фактор, который никуда не денешь. И фактически то зерно, которое используется сейчас, хранилось 2-3 месяца, то, которое будет использоваться через полгода, будет храниться 8-9 месяцев, то есть станет дороже. Поэтому ожидать снижения цен нельзя. Ожидать снижение цифр инфляции вполне можно. Надеюсь, что это произойдет», – сказал Кох.

Снижения стоимости продуктов растениеводства можно ожидать с новым урожаем.

Он также сообщил, что в целом снижение инфляции возможно – Центробанк пытается ее затормозить через повышение ключевой ставки, уменьшая избыток денег в экономике за счет сокращения кредитования. «Если процентные ставки возрастут, то люди и предприятия будут брать меньше кредитов и будут меньше предъявлять спроса на те или иные товары. У продавцов не будет возможности повышать цены, потому что они будут сталкиваться ограничением платежеспособного спроса», ­– пояснил Кох.

При этом от подчеркнул, что изменения ключевой ставки отражается на экономике с отсрочкой 6 месяцев и даже больше. И эффект от повышения ставки в последние полгода можно ожидать после Нового года.

Снижение инфляции эксперт считает возможным. «Не, уверен, что это будет 4%, как планирует Банк России. Но вернуться в следующем году хотя бы к 5-6% – это вполне реально», – полагает Кох.