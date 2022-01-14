Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России не станет платной

Прививки от коронавируса в России не будут платными, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил на своей странице в Facebook о том, что Правительство якобы собирается сделать вакцинацию от коронавируса платной.

Представитель Кремля опроверг эту информацию.

Прививочная кампания против коронавируса для жителей от 18 лет стартовала в России с 18 января 2021 года.

На сегодняшний день у всех совершеннолетних граждан есть возможность бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных в РФ вакцин: двухкомпонентными «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или однокомпонентной «Спутник Лайт».

Препарат для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» был зарегистрирован 24 ноября — по аналогии со «Спутником V» делаются две инъекции с интервалом в 21 день, но в меньшей дозировке. 13 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина поступит в гражданский оборот на следующей неделе.

На сегодняшний день прививки от коронавируса в России остаются добровольными. В некоторых регионах действует обязательная вакцинация для представителей ряда профессий. В частности, медработников, сотрудников социальной сферы, а также сфер торговли, услуг и других.

В конце 2021 года Президент РФ Владимир Путин, выступая на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, напомнил о необходимости привить не менее 90% населения России для достижения коллективного иммунитета.