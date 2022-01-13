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Здоровье
13 января 2022  08:40

Вакцина от Covid-19 для подростков поступит в гражданский оборот на следующей неделе

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Вакцина от Covid-19 для подростков поступит в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину, — отметил Гинцбург. — Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот». 

Препарат для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» был зарегистрирован 24 ноября — по аналогии со «Спутником V» делаются две инъекции с интервалом в 21 день, но в меньшей дозировке.

#коронавирус
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