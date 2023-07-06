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Песков заявил, что в России не имеют желания следить за перемещениями Пригожина
Следить за перемещениями и местонахождением основателя и руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Кремле нет ни возможности, ни желания. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Всё сказанное после событий 24 июня сохраняет актуальность, в том числе и отъезд Пригожина в Белоруссию, Лукашенко об этом говорил», — сказал представитель Кремля.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что глава ЧВК сейчас не в Беларуси. Он также поделился планами встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить ситуацию вокруг «Вагнера».
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