Песков заявил, что в России не имеют желания следить за перемещениями Пригожина

Следить за перемещениями и местонахождением основателя и руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Кремле нет ни возможности, ни желания. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Всё сказанное после событий 24 июня сохраняет актуальность, в том числе и отъезд Пригожина в Белоруссию, Лукашенко об этом говорил», — сказал представитель Кремля.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что глава ЧВК сейчас не в Беларуси. Он также поделился планами встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить ситуацию вокруг «Вагнера».