Песков заявил, что успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений

Будущее и успех специальной военной операции на Украине не вызывают сомнений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после саммита ОДКБ в Ереване, передает РИА Новости.

Во время беседы с журналистами у пресс-секретаря российского лидера поинтересовались, согласен ли он с мнением Президента Беларуси Александра Лукашенко, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха российской спецоперации на Украине.

«С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — поделился своим пониманием грядущих перспектив Песков.

Ранее Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сославшись на циркулирующие в СМИ прогнозы, заметил: «Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет».

ТАСС сообщает, что белорусский лидер выразил уверенность — «не должно даже быть таких разговоров». Вместе с тем он признал: «Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место».

Специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля текущего года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.