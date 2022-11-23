Пашинян решил не подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ), составленную по итогам саммита, прошедшего в Ереване. Об этом говорится на сайте Премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Проект „Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения“ недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заметил Пашинян, выступая с речью во время заседания.

В контексте конфликта с Азербайджаном, включая не только ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но и споры о принадлежности пограничных территорий, политик подчеркнул: «Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения».

«Само существование такой формулировки может показаться странным, но <…> мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение», — добавил Пашинян.

Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Армения, несмотря на все сложности, останется в ОДКБ.

«Мероприятие, несмотря на всю сложность, несмотря на то, что <…> не всё удалось согласовать, мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.