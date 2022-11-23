Лукашенко: НАТО осваивает возможный театр боевых действий, приближаясь к России и ОДКБ

Приближаясь к границам России и ее союзников НАТО пытается освоить потенциальный театр боевых действий. В данной ситуации сдерживание «агрессии» РФ — только предлог, уверен Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. <...> Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?» — поинтересовался он на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Лукашенко подчеркнул, что однополярная система мироустройства уходит в прошлое, в процессе чего возник масштабный кризис системы международных отношений. В результате по всему миру возникло множество болевых точек. «Ряд этих точек, к большому сожалению, находится на европейском и евразийском пространстве, в том числе в зоне ответственности ОДКБ», — добавил он.

Ситуацию обостряет и антироссийский и антибелорусский курс, взятый НАТО. В обозримом будущем эта позиция приведет альянс к полному разрыву отношений с Москвой и Минском.

«На страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая ООН», — уверен Президент Белоруссии.

При этом НАТО раскручивает идею «растущей угрозы с Востока», агитируя союзников тратить миллиарды на вооружение. В действительности же эти средства идут на стимулирование военно-промышленного комплекса США.