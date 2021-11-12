Песков заявил, что система QR-кодов для транспорта практикуется во многих странах

Поездки в общественном транспорте по QR-кодам — это мировая практика, которая признана во многих странах, так как другой альтернативы в условиях непрекращающейся эпидемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков отметил, что Правительство России знает о разработке оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией законопроекта для введения обязательных QR-кодов в транспорте и заведениях общепита, но по этому вопросу предстоит серьезная работа в парламенте.

«Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что на прошедшем совещании Президента РФ Владимира Путина с Кабмином не обсуждали введение QR-кодов в транспорте.