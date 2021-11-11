Песков: Тема QR-кодов в транспорте не обсуждалась на совещании с Путиным

Введение системы QR-кодов для транспорта не обсуждалось на вчерашнем совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не обсуждалась», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, поднималась ли тема проверки сертификатов о вакцинации в транспорте на закрытой части совещания.

В РЖД ранее сообщили о готовности ввести QR-коды в поездах, если появится соответствующее поручение от Кабмина.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов предложил проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса при посадке пассажиров в самолет, но не при покупке билетов.

9 ноября Песков заявил, что введение QR-кодов на транспорте в Кремле не обсуждают, так как это работа Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, о чем сообщало ИА «Татар-информ».