Оперштаб подтвердил разработку проекта по введению QR-кодов в транспорте

Законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатывается, подтвердили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее РБК сообщало о том, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, которые будут действовать до июня 2022 года.

9 ноября пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что в Кремле не ведется обсуждение о проверке сертификатов вакцинации в общественном транспорте, так как этим занимается оперштаб.