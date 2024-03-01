Новый Президент Финляндии заявил о необходимости иметь силы ядерного сдерживания

Финляндии необходимо иметь силы ядерного сдерживания, что на практике может быть обеспечено размещением американского ядерного оружия. Об этом заявил новый Президент страны Александер Стубб.

«Я считаю важным, чтобы у нас были средства ядерного сдерживания», — подчеркнул политик во время первой пресс-конференции после инаугурации (цитата по РИА Новости).

В связи с этим Стубб напомнил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается именно ядерным оружием Соединенных Штатов.

Сейчас финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории страны. Законодательные реформы относятся к сфере полномочий Правительства и парламента, заметил по этому поводу Президент Финляндии.

Ранее, в ходе предвыборных дебатов, Александер Стубб констатировал, что лучше бы спал по ночам, если бы знал — Президент России Владимир Путин не уверен в отсутствии у Финляндии ядерного оружия. «Иногда ядерное оружие является гарантией мира», — сказал он (цитата по Yle).