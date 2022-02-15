Российские военные 15 февраля начнут возвращаться после учений в Беларуси

Военнослужащие Южного и Западного округов выполнили свои задачи в ходе учений в Республике Беларусь и возвращаются на базы, заявили в Минобороны РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он отметил, что мероприятия по боевой подготовке были завершены в соответствии с планом.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», – подчеркнул представитель Минобороны.

Накануне на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил, что все масштабные военные учения в ближайшее время будут завершены.